Невладина организација: Израел ги пренесе активистите од хуманитарната флотила за Газа во пристаништето Ашдод

Израел ги пренесе активистите притворени од хуманитарниот конвој за Газа во пристаништето Ашдод откако ги нападна и ги пресретна бродовите во меѓународни води, соопшти денес израелската организација за човекови права „Адалах“, пренесува Анадолу.

Во соопштението на „Адалах“ се наведува дека учесниците во хуманитарната глобална флотила „Сумуд“, вклучително и „меѓународни активисти за солидарност, бранители на човековите права и медицински волонтери“, се носат во пристаништето Ашдод по „нелегалното пресретнување од страна на израелската војска“.

„Откако испловија кон Газа за да испорачаат хуманитарна помош и да ја пробијат нелегалната блокада, овие активисти беа насилно киднапирани во меѓународни води и однесени на израелска територија целосно против нивна волја“, се додава во соопштението.

Од „Адалах“ истакнаа дека информациите за местоположбата на притворените активисти, нивниот правен статус и нивната физичка состојба се „строго ограничени“.