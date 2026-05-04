Најмалку 10 лица повредени во масовно пукање близу езерото Аркадија во американската сојузна држава Оклахома

Најмалку 10 лица се повредени доцна синоќа во пукање во близина на езерото Аркадија во американската сојузна држава Оклахома, соопшти локалната полиција, јавува Анадолу.

Полицискиот оддел во Едмонд за новинарите соопшти дека најмалку 10 лица биле пренесени во околните болници во „различна состојба“.

Властите соопштија дека до 04:00 часот по Гринич немале информации за тоа дали има смртни случаи.

Полицијата наведе дека пукањето се случило околу 01:00 часот по Гринич и во него била вклучена „голема група млади луѓе што биле на забава“ во близина на езерото Аркадија.

Официјалните лица додадоа дека бројот на повредени може да се зголеми бидејќи некои од жртвите биле пренесени во болниците со приватни возила, а не со амбулантни коли.

Истрагата е во тек, а на местото на настанот интервенирале државната патрола на автопат, градската полиција и други агенции. Досега нема приведени, а полицијата соопшти дека не постои закана за јавноста.

Претходно „Њуз 9“ објави дека полицијата одговорила на повиците дека има пукање и пронашла четири жртви со прострелни рани во возило во близина на улицата „Ист фифтин-т“ и авенијата „Тимберлејк“.