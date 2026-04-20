Најмалку осум деца убиени во пукање во американската сојузна држава Луизијана - Полицијата соопшти дека децата биле на возраст од една до 14 години. Седум од жртвите биле негови деца, а осмата била семеен пријател.

Најмалку осум деца се убиени, а неколку лица се повредени во пукање во американската сојузна држава Луизијана, инцидент што властите го означија како семејно насилство, јавува Анадолу.

Полицијата во Шривпорт соопшти дека полицајците реагирале веднаш по 6 часот наутро по локално време на пријави за нарушување на редот. Осомничениот, идентификуван како Шамар Елкинс, прво пукал во жена на улицата Харисон пред да оди во дом на 79. Западна улица, каде што биле убиени осум деца.

Две жени се сериозно повредени и се на лекување во локална болница. Еден тинејџер, исто така, се здобил со повреди што не се опасни по живот.

Полицијата соопшти дека осомничениот украл автомобил и го киднапирал сопственикот држејќи го на нишан во близина на раскрсницата на Авенија Линвуд и 79. Западна улица, а полицајците започнале потера.

Потерата завршила во Босиер Сити, каде што дошло до пукање меѓу органите за спроведување на редот и осомничениот, кој беше смртно застрелан на местото на настанот.

Полицијата на Луизијана ќе ја води истрагата за пукањето во кое бил инволвиран и полицаец, а прелиминарните наоди укажуваат дека полицајците дејствувале во рамките на прописите.

Портпаролот на полициската управа на Шривпорт, Кристофер Борделон, изјави дека истражителите веруваат дека осомничениот бил единствено лице што отворило оган на локациите.

Градоначалникот на Шривпорт, Том Арсено, го опиша нападот како „најлоша трагична ситуација што некогаш сме ја имале“, додавајќи: „Ова е ужасно утро.“