- „Дискусиите беа фокусирани на зајакнување на професионалните интеракции, соработката во обуката и институционалните врски меѓу вооружените сили на двете земји.“

Началниците на пакистанската и либанската армија дискутираа за регионалната безбедност - „Дискусиите беа фокусирани на зајакнување на професионалните интеракции, соработката во обуката и институционалните врски меѓу вооружените сили на двете земји.“

Началниците на пакистанската и либанската армија денес разговараа за безбедносната ситуација во регионот и за билатералната воена соработка во екот на актуелните израелски напади врз Либан, се наведува во официјално соопштение, пренесува Анадолу.

Генералот Рудолф Хајкал, врховен командант на либанските вооружени сили, се сретна со началникот на Генералштабот на пакистанската армија и шеф на одбранбените сили, фелдмаршал Сајед Асим Мунир, во Генералниот штаб во Равалпинди, соопшти медиумската служба на пакистанската армија.

„За време на средбата двајцата високи претставници разменија мислења за прашања од заеднички интерес, развојот, регионалната безбедносна средина, одбранбената соработка и можностите за унапредување на билатералните воени односи“, се вели во соопштението.

Во соопштението се додава: „Дискусиите беа фокусирани на зајакнување на професионалните интеракции, соработката во обуката и институционалните врски меѓу вооружените сили на двете земји.“

Претходно либанската армија соопшти дека Хајкал отпатувал во Пакистан на покана на Мунир.

Посетата се реализира во време на напорите за посредување на Пакистан за ставање крај на американско-израелската војна со Иран, заедно со пошироките дипломатски иницијативи насочени кон зачувување на стабилноста во Либан.

Мунир денес ја потврди важноста што Пакистан им ја придава на своите долгогодишни односи со Либан и ја нагласи посветеноста на пакистанската армија за унапредување на одбранбената соработка со либанските вооружени сили.

Хајкал ги пофали професионализмот и оперативните способности на пакистанските вооружени сили и придонесот за регионалниот мир, стабилноста и меѓународните мировни мисии, се наведува во соопштението.

Во израелските напади врз Либан загинаа повеќе од 3.600 луѓе, повредени се над 11.000, а раселени се повеќе од 1,6 милиони од 2 март, според либанските официјални лица.

Пакистан веќе долго време придонесува со војници во мировните операции на ОН, вклучително и во мисиите во Либан, каде што одржува присуство во рамките на Привремените сили на Обединетите нации во Либан (УНИФИЛ).

ОН вчера соопштија дека мировниците во Либан пријавиле обемна израелска воена активност во Јужен Либан и повторени нарушувања на либанскиот воздушен простор и покрај прекинот на огнот објавен минатата недела.

Според УНИФИЛ, мировниците забележале 201 нарушување на либанскиот воздушен простор од страна на израелските сили, вклучително и хеликоптери и борбени авиони, со вкупно речиси 288 часа прелетување.

Мисијата, исто така, документираше повеќе од 2.100 инциденти со пукање што потекнуваат од израелски позиции, вклучително и јужно од Сината линија и од областа на операции на УНИФИЛ, изјави портпаролот на ОН, Фархан Хак.