- Ракетата паднала во близина на селото Тарнава-Колонија, на околу 80 километри од украинската граница, каде што настанал кратер со пречник од околу 10 метри

НАТО: Нарушувањето на полскиот воздушен простор e предизвикано од руска ракета - Ракетата паднала во близина на селото Тарнава-Колонија, на околу 80 километри од украинската граница, каде што настанал кратер со пречник од околу 10 метри

НАТО соопшти дека руска ракета навлегла во полскиот воздушен простор и паднала во Полска за време на ноќните руски напади врз Украина, објави полскиот радиодифузер ТВП ворлд, пренесува Анадолу.

„Како одговор на руската ракета од засега непознат тип што навлезе во полскиот воздушен простор и падна на полска територија – една од многуте испукани од Русија кон Украина во текот на ноќта – НАТО и Полска ги активираа своите воздушни и копнени одбранбени системи“, изјави портпаролот на НАТО во електронска изјава за ТВП ворлд.

Ракетата паднала во близина на селото Тарнава-Колонија, на околу 80 километри од украинската граница, каде што настанал кратер со пречник од околу 10 метри, објави ТВП ворлд.

Полските власти отворија истрага за инцидентот.

Премиерот Доналд Туск посочи дека прелиминарните наоди укажуваат оти предметот најверојатно бил руска крстосувачка ракета „КХ-101“, иако истражителите сè уште работат на конечно утврдување на нејзиниот тип и потекло.

Тој додаде дека нема докази оти Полска била цел на намерен напад и рече дека ракетата паднала во ненаселена област, при што нема жртви ниту материјална штета.

Туск, исто така, истакна дека полската армија била подготвена да ја пресретне ракетата доколку продолжела длабоко во полскиот воздушен простор.

Инцидентот се случил за време на масовниот руски ракетен напад и напад со беспилотни летала врз Западна Украина, што ја принуди Полска да распореди борбени авиони за заштита на својот воздушен простор, наведува ТВП ворлд.

Претходно украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха на американската платформа за социјални медиуми Х објави дека руска крстосувачка ракета „КХ-101“ ја минала границата со полскиот воздушен простор, „нарушувајќи го воздушниот простор на НАТО“, а полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски изјави дека ова оружје го користат исклучиво силите на руската стратегиска авијација.

Од руска страна немаше неофицијален или итен коментар за овие тврдења.