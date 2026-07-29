- Саудиска Арабија, од своја страна, истакна дека нападите биле спроведени во самоодбрана по нападите извршени од ирачка територија врз нафтените објекти на кралството

Народните мобилизациски сили на Ирак: Дваесет припадници загинаа во ноќните американско-саудиски воздушни напади - Саудиска Арабија, од своја страна, истакна дека нападите биле спроведени во самоодбрана по нападите извршени од ирачка територија врз нафтените објекти на кралството

Ирачките Народни мобилизациски сили соопштија денес дека најмалку 20 нивни припадници се убиени, а 32 се повредени во ноќните воздушни напади на САД и Саудиска Арабија врз нивни штабови во неколку покраини низ целата земја, пренесува Анадолу.

Во соопштението објавено од Ирачката новинска агенција (ИНА), мобилизациските сили соопштија дека во нападите биле погодени нивните објекти во покраините Багдад, Васит, Ниневија, Басра, Киркук, Кербала и Дијала, предизвикувајќи голема штета на седиштата, воените возила и опремата.

Се наведува дека специјализираните комитети продолжуваат со теренски процени за да се утврди целосниот обем на штетата.

Соопштението дојде откако Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) јави дека американските и саудиските сили извршиле заеднички прецизни напади врз позиции на силите во Ирак, кои се поврзани со Иран, велејќи дека операцијата била насочена кон локации поврзани со напади врз американските сили и саудиската енергетска инфраструктура.

Саудиска Арабија, од своја страна, истакна дека нападите биле спроведени во самоодбрана по нападите извршени од ирачка територија врз нафтените објекти на кралството, повикувајќи се на член 51 од Повелбата на ОН. Исто така, предупреди дека ќе преземе натамошни воени акции доколку групите поддржани од Иран извршат дополнителни напади врз кралството.