Министрите за надворешни работи на Турција и Судан се состанаа во Анкара

Esra Tekin
28 Јули 2026•Ажурирано: 28 Јули 2026
Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан оствари средба со суданскиот колега Мухјидин Салим во главниот град Анкара, соопштија турски дипломатски извори, јавува Анадолу.
Двајцата министри потпишаа Меморандум за разбирање за соработка помеѓу Дипломатската академија на турското Министерство за надворешни работи и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешна и меѓународна соработка на Судан.
Досега не се дадени дополнителни детали за состанокот.