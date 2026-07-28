- Двајцата министри потпишаа Меморандум за разбирање за соработка помеѓу Дипломатската академија на турското Министерство за надворешни работи и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешна и меѓународна соработка на Судан

Министрите за надворешни работи на Турција и Судан се состанаа во Анкара - Двајцата министри потпишаа Меморандум за разбирање за соработка помеѓу Дипломатската академија на турското Министерство за надворешни работи и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешна и меѓународна соработка на Судан

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан оствари средба со суданскиот колега Мухјидин Салим во главниот град Анкара, соопштија турски дипломатски извори, јавува Анадолу.

Двајцата министри потпишаа Меморандум за разбирање за соработка помеѓу Дипломатската академија на турското Министерство за надворешни работи и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешна и меѓународна соработка на Судан.

Досега не се дадени дополнителни детали за состанокот.