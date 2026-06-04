- „Нашиот став е јасен: Овој закон е лошо осмислен, крајно неправеден и нема да успее да обезбеди разновидна и одржлива новинска индустрија“

„Мета“ со критики за намерата на Австралија за оданочување на социјалните мрежи за финансирање на новинарството - „Нашиот став е јасен: Овој закон е лошо осмислен, крајно неправеден и нема да успее да обезбеди разновидна и одржлива новинска индустрија“

Компанијата „Мета“ го критикуваше австралискиот предлог за воведување нов данок за платформите на социјалните медиуми кои користат вести, со цел финансирање на медиумите, нарекувајќи го овој потег „крајно неправеден“, јавува Анадолу.

„Нашиот став е јасен: Овој закон е лошо осмислен, крајно неправеден и нема да успее да обезбеди разновидна и одржлива новинска индустрија“, соопшти „Мета“, матичната компанија на Фејсбук, Инстаграм и Ватсап, чија вредност изнесува 1,6 билиони долари.

Реакцијата следуваше по австралискиот предлог за План за поттикнување на договори за вести (NBI), според кој Канбера би наметнала давачка за „Мета“, „Гугл“ и „ТикТок“.

Приходите собрани преку оваа мерка „би се распределувале на локалните новински организации врз основа на бројот на новинари што ги вработуваат“, јавува австралиската јавна радиодифузна служба (ABC).

Според предлогот на лабуристичката Влада, од „Мета“ ќе се бара да склучи договори со локалните медиумски организации или ќе се соочи со даноци до 2,25 отсто од приходите остварени во Австралија, земјата која е прва во светот што го забрани пристапот до социјалните мрежи за деца на возраст под 16 години.

Од технолошкиот гигант тврдат дека ваквиот закон ќе го направи австралиското новинарство зависно од државни субвенции, а притоа воопшто нема да им помогне на помалите медиуми и на независните новинари.

„Нашиот став е јасен: овој закон е лошо осмислен, крајно неправеден и нема да успее да обезбеди разновидна и одржлива новинска индустрија“, наведува „Мета“ во својот официјален одговор до Канбера.

Претходно во 2024 година, „Мета“ се повлече од договорот постигнат во 2021 година и ги укина услугите на „Фејсбук њуз“ во Австралија.

Од компанијата, исто така, тврдат дека предложениот план ги „прекршува обврските што Австралија и Соединетите Американски Држави ги презедоа во нивниот билатерален Договор за слободна трговија“.

Од компанијата појаснуваат дека станува збор за дискриминаторски данок со ретроактивно дејство, кој е насочен само против неколку странски компании, додека нивните конкуренти кои нудат слични услуги немаат таква обврска.

Притоа, тие укажуваат дека од оваа мерка, според наводите, се исклучени гиганти како „Мајкрософт“, „Снепчет“ и „ОпенАИ“.

- Планот е „клучен чекор“ за „осигурување“ на иднината на австралиските вести -

Австралиската министерка за комуникации, Аника Велс, сепак го одбрани нацрт-законот, велејќи дека тој е „целосно фер“.

„Веруваме дека е сосема фер големите дигитални платформи да придонесат за напорната новинарска работа што ги збогатува нивните содржини и ги носи нивните приходи“, рече таа.

Австралиските медиумски организации го поздравија планот како „клучен чекор“ кон осигурување на иднината на австралиските вести.

„Доколку дигиталните платформи не плаќаат за користењето на вестите од кои самите профитираат, иднината на новинарството се доведува во прашање“, се предупредува во заедничкото соопштение на големата коалиција на медиумски организации, меѓу кои е и „Еј-би-си“.