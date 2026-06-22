- Според податоците што „МаринТрафик“ ги објави денес, од 19 до 21 јуни низ Ормускиот Теснец поминале 71 брод, а најпрометен ден бил 20 јуни со 35 премини

„МаринТрафик“: Бројот на пловила низ Ормускиот Теснец во пораст со 71 премин за три дена, ризици сè уште постојат - Според податоците што „МаринТрафик“ ги објави денес, од 19 до 21 јуни низ Ормускиот Теснец поминале 71 брод, а најпрометен ден бил 20 јуни со 35 премини

Движењето на бродови низ Ормускиот Теснец нагло се зголеми по укинувањето на блокадата, но закрепнувањето на една од клучните точки за проток на енергенси во светот останува кревко, покажуваат податоците на „МаринТрафик“, јавува Анадолу.

Според податоците што „МаринТрафик“ ги објави денес на мрежата Х, од 19 до 21 јуни низ Ормускиот Теснец поминале 71 брод, а најпрометен ден бил 20 јуни со 35 премини.

Зголемувањето на сообраќајот се случи по новите најави дека преминот низ Теснецот е слободен. Исто така, сè повеќе бродови пловат со вклучени сигурносни локатори (АИС), што покажува дека сопствениците на бродовите повторно почнуваат да се чувствуваат безбедно.

Сепак, сообраќајот сè уште не е целосно нормализиран. Од „МаринТрафик“ наведуваат дека сообраќајот и понатаму е под нивото од пред кризата, додека голем број бродови, поради безбедносни причини, продолжуваат да ги користат иранските поморски рути или таканаречените „темни рути“, каде што ја ограничуваат или целосно ја исклучуваат видливоста на својот АИС-систем.

Ормускиот Теснец има централно значење за глобалната трговија со енергенси. Протокот на нафта низ овој воден пат во 2024 година изнесуваше во просек 20 милиони барели дневно, што е еднакво на околу 20 отсто од глобалната потрошувачка на течни нафтени деривати, покажуваат податоците на американската Администрација за енергетски информации (EIA) и Меѓународната агенција за енергија (IEA).

Најновиот пораст на бројот на премини доаѓа по сериозниот застој во поморскиот сообраќај во Персискиот Залив, што беше предизвикан од блокадата и зголемените регионални тензии. Иако олеснувањето на рестрикциите им овозможи на повеќе бродови да ја обноват пловидбата, дипломатската неизвесност сè уште негативно влијае врз сопствениците на бродови, осигурителните компании и закупците.

Напорите за деминирање исто така сè уште не се завршени, поради што операторите се претпазливи во однос на целосното враќање на нормалните рути на движење.

Кревкото закрепнување ја нагласува важноста од долгорочни гаранции за безбеден премин на енергенсите од Персискиот Залив, со оглед на тоа што секој нов застој директно би го загрозил протокот на сурова нафта, нафтени деривати и течен природен гас (ЛНГ), особено кон увозниците во Азија.