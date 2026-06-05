- Хусите остануваат во „целосна координација“ со своите сојузници од „Оската на отпорот“ во врска со случувањата во Либан и Палестина, како и она што го опиша како „неправедни и агресивни“ мерки на САД во регионот

Лидерот на јеменските Хуси вели дека се подготвени за ескалација - Хусите остануваат во „целосна координација“ со своите сојузници од „Оската на отпорот“ во врска со случувањата во Либан и Палестина, како и она што го опиша како „неправедни и агресивни“ мерки на САД во регионот

Лидерот на јеменските Хуси синоќа рече дека се подготвени за евентуална ескалација и остануваат во „целосна координација“ со своите регионални сојузници, пренесува Анадолу.

Во говор емитуван од телевизискиот канал на Хусите, Ал-Масира, Абдул-Малик ал-Хуси рече дека Хусите се подготвени за „секаков круг на ескалација или какви било други случувања во рамките на сегашната ситуација“.

Тој нагласи дека Хусите остануваат во „целосна координација“ со своите сојузници од „Оската на отпорот“ во врска со случувањата во Либан и Палестина, како и она што го опиша како „неправедни и агресивни“ мерки на САД во регионот.

Ал-Хуси, исто така, ги предупреди регионалните страни против обидите на Вашингтон да ги вовлече во судир „во служба на Израел“.

Лидерот на Хусите истакна дека регионот поминува низ „критична фаза“ и повика на високо ниво на свест и одговорност.

Тој го обвини Израел дека извршил „очигледни злосторства“ во Палестина и Либан и дека се стреми кон пошироки агресивни цели низ целиот регион.

Одделно, Министерството за надворешни работи на непризнаената влада на Хусите изрази поддршка за либанското движење Хезболах во врска со она што го опиша како соодветен одговор на договорот потпишан меѓу „власта во Бејрут и израелскиот непријателски ентитет“.

Во соопштението објавено од новинската агенција на Хусите, Саба, Министерството истакнува дека „отпорот“ останува најефикасна опција за запирање на израелските напади и прекин на окупацијата на либанската територија.

Регионалните тензии ескалираа од крајот на февруари откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран, при што загинаа повеќе од 3.000 луѓе.

Техеран, како одмазда, ги нападна Израел и земјите од Персискиот Залив во кои се наоѓаат американски бази и го затвори Ормускиот Теснец, клучен воден пат за глобалниот транспорт.

Прекинот на огнот, посредуван од Пакистан, стапи на сила на 8 април, а напорите за постигнување поширок договор продолжуваат.