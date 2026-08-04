- Министерот за информации на Либан за Анадолу изјави дека „судските истраги повеќе не се соочуваат со пречки во мандатот на актуелната Влада“

Либан: Обвинителниот акт за експлозијата во пристаништето во Бејрут ќе биде поднесен „во следните месеци“ - Министерот за информации на Либан за Анадолу изјави дека „судските истраги повеќе не се соочуваат со пречки во мандатот на актуелната Влада“

Либанскиот министер за информации Пол Моркос изјави дека обвинителниот акт за експлозијата во пристаништето во Бејрут во 2020 година ќе биде поднесен во следните неколку месеци, додавајќи дека истрагата влегла во „завршна фаза“.

„Судските истраги повеќе не се соочуваат со пречки во мандатот на актуелната Влада“, изјави Моркос за Анадолу на маргините на протестното седење организирано од семејствата на жртвите на шестата годишнина од експлозијата.

Тој не даде дополнителни детали за текот на истрагата или за пречките со кои таа се соочувала.

Протестното седење беше одржано во близина на пристаништето во Бејрут, кај споменикот за пожарникарите загинати во експлозијата, каде што десетици роднини на жртвите го обновија барањето да се открие вистината и одговорните да бидат повикани на одговорност.

На 4 август 2020 година во големата експлозија во пристаништето во Бејрут загинаа повеќе од 220 лица и беа повредени околу 7.000, при што беше предизвикано големо разурнување низ либанската престолнина.

Според официјалните процени, експлозијата потекнувала од магацинот број 12, каде што од 2014 година биле складирани околу 2.750 тони амониум нитрат запленет од товарен брод.

Истрагата за катастрофата со години се соочуваше со политички и судски пречки, а обвинителен акт сè уште не беше поднесен.

„Вршиме притисок како семејства на жртвите и како сите Либанци да стигнеме до вистината, да знаеме каде се наоѓа овој предмет, како и кога ќе биде завршен, уверени сме дека судството ќе го доведе овој предмет до неговиот крај“, изјави министерката за социјални работи Ханин ал-Сајед, која ја загуби мајка си во експлозијата.

„Предметот за експлозијата е меѓу приоритетите на Владата“, додаде таа.