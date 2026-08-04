- На разговорите се разгледуваат прашања поврзани со спроведувањето на рамковниот договор постигнат со посредство на САД

Либан и Израел започнаа со седмата рунда директни преговори во Рим - На разговорите се разгледуваат прашања поврзани со спроведувањето на рамковниот договор постигнат со посредство на САД

Седмата рунда директни преговори меѓу Либан и Израел започна денес во италијанската престолнина Рим, под покровителство на Соединетите Американски Држави, јавуваат либанските медиуми, пренесува Анадолу.

Во разговорите учествуваат делегации од двете страни, кои разгледуваат документи поврзани со спроведувањето на рамковниот договор постигнат со посредство на САД, потпишан во јуни меѓу Бејрут и Тел Авив, соопшти либанската Национална новинска агенција (ННА).

Италијанската новинска агенција АНСА, исто така, потврди дека разговорите започнале, но не објави дополнителни детали.

Рим беше домаќин и на шестата рунда разговори на 14 јуни, по петте претходни рунди одржани во Вашингтон, кои резултираа со потпишување на рамковниот договор на 26 јуни. Со договорот се предвидува постепено повлекување на израелските сили од целата окупирана либанска територија, во замена за распоредување на либанската армија во тие области и разоружување на вооружените групи, што се однесува на Хезболах.

Разговорите се одржуваат во услови на продолжени тензии по должината на јужната граница на Либан и тековни израелски операции за расчистување на теренот, уривање и активирање експлозиви насочени кон домови и други објекти во повеќе населени места во јужниот дел на земјата.

Според либанското Министерство за здравство, од 2 март досега во израелските напади врз Либан загинале 4.333 лица, а 12.236 се повредени.

Израел продолжи со нападите и покрај потпишувањето „рамковна формула“ за договор, постигната со посредство на САД меѓу Бејрут и Тел Авив на 26 јуни.

