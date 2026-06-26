- Претседателот ја опиша иницијативата како „доказ за искрената посветеност на меѓународната заедница за поддршка на суверенитетот и стабилноста на Либан“...

Либанскиот претседател ја поздрави француско-италијанската иницијатива за меѓународна коалиција по мисијата на УНИФИЛ - Претседателот ја опиша иницијативата како „доказ за искрената посветеност на меѓународната заедница за поддршка на суверенитетот и стабилноста на Либан“...

Либанскиот претседател Џозеф Аун денес изрази поддршка за заедничката иницијатива на Франција и Италија за формирање меѓународна коалиција за периодот по завршувањето на мандатот на Привремените сили на Обединетите нации во Либан (УНИФИЛ), оценувајќи ја како силен одраз на меѓународната поддршка за либанскиот суверенитет и стабилност, јавува Анадолу.

Во соопштението објавено од Претседателството на Либан, Аун го поздрави вчерашното соопштение на францускиот претседател Емануел Макрон и италијанската премиерка Џорџа Мелони во врска со напорите за формирање меѓународна коалиција во однос на механизмот по завршувањето на мисијата на УНИФИЛ.

Претседателот ја опиша иницијативата како „доказ за искрената посветеност на меѓународната заедница за поддршка на суверенитетот и стабилноста на Либан“, како и признание за улогата што ја имаат либанските вооружени сили во одржувањето на безбедноста и проширувањето на државниот авторитет на целата територија на земјата, особено во јужните погранични области.

Тој изрази задоволство од заедничкиот став на Франција и Италија во поглед на избегнувањето безбедносен вакуум по завршувањето на мисијата на УНИФИЛ, истакнувајќи дека ваквиот пристап е во согласност со долгогодишната позиција на Либан и дека либанската армија е „единствена вистинска гаранција“ за безбедноста на југот и за заштитата на суверенитетот на земјата.

Аун повторно ја потврди подготвеноста на Либан за координација со меѓународните партнери на начин што ќе биде во интерес на либанскиот народ и ќе ја зајакне регионалната стабилност.

Вчера францускиот претседател Емануел Макрон и италијанската премиерка Џорџа Мелони одржаа разговори во Антиб, кои резултираа со заедничка иницијатива за Либан – земја во која двете држави се вклучени во мировната мисија на ОН, УНИФИЛ.

Макрон изјави дека Париз и Рим сакаат да формираат коалиција, во координација со Европската Унија и Обединетите нации, со цел да помогнат во дефинирањето на механизам за периодот по завршувањето на мисијата, како и да го зајакнат либанскиот суверенитет наспроти ризикот од регионална ескалација.

Мелони посочи дека иницијативата би можела да отвори можност за организирање меѓународна конференција, нагласувајќи го заедничкиот стремеж за поактивна улога во безбедноста на Медитеранот.