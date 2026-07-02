- Ал-Шара „ми рече дека е отворено ново поглавје меѓу двете земји, во кое Сирија нема да застане со една страна против друга, туку рамо до рамо со сите Либанци“, рече Аун

Либанскиот претседател: Сирискиот претседател вети ново поглавје во билатералните односи - Ал-Шара „ми рече дека е отворено ново поглавје меѓу двете земји, во кое Сирија нема да застане со една страна против друга, туку рамо до рамо со сите Либанци“, рече Аун

Либанскиот претседател Жозеф Аун денес изјави дека сирискиот претседател Ахмед ал-Шара ветил „ново поглавје“ во односите меѓу двете земји, уверувајќи го дека Дамаск ќе застане рамо до рамо со сите Либанци, а не со една страна против друга, јавува Анадолу.

Ал-Шара „ми рече дека е отворено ново поглавје меѓу двете земји, во кое Сирија нема да застане со една страна против друга, туку рамо до рамо со сите Либанци“, рече Аун за време на разговорите со сирискиот министер за надворешни работи Асад ал-Шејбани во Бејрут, според соопштението од либанското Претседателство.

Тој ја потврди посветеноста на Бејрут на воспоставување „братски односи“ со Дамаск врз основа на соработка, координација и немешање во внатрешните работи.

„Ние сме заинтересирани за стабилноста на Сирија исто како што Сирија е заинтересирана за стабилноста на Либан“, додаде Аун.

Тој, исто така, ја поздрави координацијата меѓу двете земји, особено во безбедноста на границите и напорите за спречување на шверцот со луѓе и оружје.

Аун истакна дека за време на состаноците и телефонските разговори Ал-Шара постојано го уверувал дека „улогата на Сирија нема да биде како што беше во минатото“.

Либанскиот претседател, исто така, го поздрави формирањето на заеднички висок комитет меѓу двете земји за заштита на интересите на Либан и Сирија.

Од своја страна, Ал-Шејбани ги пренесе поздравите од Ал-Шара и достави официјална покана до Аун за посета на Дамаск.

Како што соопшти Претседателството, сирискиот министер за надворешни работи нагласил дека неговата посета има цел да ги зајакне билатералните односи и да ја подобри координацијата меѓу двете земји, особено во економската сфера.