„Ова на што денес сме сведоци на југот и во Бека, интензивирање на израелските напади и сè повеќе убиства и уништувања, претставува опасна ескалација што е за осуда“

Либанскиот претседател ги осуди последните израелски напади, повика на сеопфатен прекин на огнот „Ова на што денес сме сведоци на југот и во Бека, интензивирање на израелските напади и сè повеќе убиства и уништувања, претставува опасна ескалација што е за осуда“

Либанскиот претседател Жозеф Аун денес ги осуди интензивираните израелски напади врз јужниот и источниот дел на земјата, во кои има многу жртви и уништена е инфраструктура, при што упати апел за итно воспоставување сеопфатен прекин на огнот, јавува Анадолу.

„Ова на што денес сме сведоци на југот и во Бека, интензивирање на израелските напади и сè повеќе убиства и уништувања, претставува опасна ескалација што е за осуда“, изјави Аун, се наведува во соопштението од неговиот Кабинет на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Во нападите се погодени десетици невини луѓе, вклучително жени и деца, а се загрозуваат и напорите за прекинот на огнот и ставање крај на војната, особено по неодамнешните случувања меѓу САД и Иран“, рече Аун.

„Последните напади нема да нè спречат да работиме на постигнување сеопфатен прекин на огнот колку што е можно поскоро“, додаде Аун.

„За ова прашање не може да има никаков компромис бидејќи сеопфатниот прекин на огнот е предуслов за отворање на сите други теми, пред сè, повлекување на Израел, распоредување на либанската армија и враќање на притворените лица.“

Соопштението е објавено откако најмалку 31 Либанец беше убиен во јужниот и источниот дел на Либан утринава, додека Израел продолжува да ја напаѓа земјата и покрај стапувањето на сила на договорот меѓу САД и Иран.