Либанскиот претседател ги интензивира контактите со САД, арапските и „пријателските“ земји за прекин на огнот со Израел - Извор истакна дека се очекува одржување состанок во Вашингтон на 29 мај, на кој ќе се соберат либански и израелски офицери во „техничка воена рамка“ за да преговараат за чекорите на терен

Либанскиот претседател Џозеф Аун ги интензивира контактите со САД, како и со „пријателските“ арапски и странски земји за да изврши притисок врз Израел да го зајакне прекинот на огнот пред да се влезе во која било друга преговарачка патека, изјави денес висок либански официјален претставник.

Изворот, кој даде изјава за Анадолу под услов да остане анонимен, рече дека преговорите за безбедносна траса под покровителство на САД меѓу Либан и Израел остануваат „техничко-воени“ преговори фокусирани на теренски процени.

Според изворот, преговорите се фокусирани на повлекувањето на Израел од териториите што неодамна ги окупираше, на распоредувањето на либанската армија во тие области и зајакнувањето на прекинот на огнот пред да се премине на какви било други точки.

Изворот додаде дека се очекува одржување состанок во Вашингтон на 29 мај, на кој ќе се соберат либански и израелски офицери во „техничка воена рамка“ за да преговараат за чекорите на терен.

Тој нагласи дека Либан ги продолжува контактите со „пријателските“ арапски и странски земји за да изврши притисок врз Израел, со цел зајакнување на прекинот на огнот пред да се влезе во која било друга преговарачка патека.

На последната рунда преговори одржани на 14 и 15 мај се дискутираше за „нацрт-декларација за намери“ поврзана со преговарачката патека, со цел постигнување договор, рече изворот.

Консултациите „сè уште не постигнале конечни резултати“, додаде тој.