- Распоредувањето се одвива по неколкудневна воена ескалација, артилериско гранатирање и операции за уривање што ги погодија градот и неговата околина

Либанската армија се распоредува во град во Јужен Либан по повлекувањето на израелските сили - Распоредувањето се одвива по неколкудневна воена ескалација, артилериско гранатирање и операции за уривање што ги погодија градот и неговата околина

Војниците на либанската армија денес почнаа да влегуваат во јужниот град Дибин по повлекувањето на израелските сили од таа област, пренесува либанската државна Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу.

ННА објави дека единиците на либанската армија влегле во градот во областа Марџајун набрзо откако израелските сили се повлекле.

Распоредувањето се одвива по неколкудневна воена ескалација, артилериско гранатирање и операции за уривање што ги погодија градот и неговата околина, соопшти агенцијата.

Ваквиот потег следува еден ден откако Либан и Израел се договорија да го обноват својот кревок прекин на огнот и да воспостават „пилот-зони“, ставајќи ја либанската армија под ексклузивна територијална контрола, со исклучување на сите недржавни актери.

Договорот беше објавен во заедничко соопштение објавено по четвртата рунда разговори со посредство на САД, одржани во Стејт департментот вчера.

Преговорите под покровителство на САД следуваа по неколкунеделните речиси секојдневни израелски напади врз Либан во кои загинаа повеќе од 3.500 луѓе од 2 март и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули.