Либанската армија се распоредува во град во Јужен Либан по повлекувањето на израелските сили

Mohammad Sio
04 Јуни 2026•Ажурирано: 04 Јуни 2026
Војниците на либанската армија денес почнаа да влегуваат во јужниот град Дибин по повлекувањето на израелските сили од таа област, пренесува либанската државна Национална новинска агенција (ННА), пренесува Анадолу.
ННА објави дека единиците на либанската армија влегле во градот во областа Марџајун набрзо откако израелските сили се повлекле.
Распоредувањето се одвива по неколкудневна воена ескалација, артилериско гранатирање и операции за уривање што ги погодија градот и неговата околина, соопшти агенцијата.
Ваквиот потег следува еден ден откако Либан и Израел се договорија да го обноват својот кревок прекин на огнот и да воспостават „пилот-зони“, ставајќи ја либанската армија под ексклузивна територијална контрола, со исклучување на сите недржавни актери.
Договорот беше објавен во заедничко соопштение објавено по четвртата рунда разговори со посредство на САД, одржани во Стејт департментот вчера.
Преговорите под покровителство на САД следуваа по неколкунеделните речиси секојдневни израелски напади врз Либан во кои загинаа повеќе од 3.500 луѓе од 2 март и покрај прекинот на огнот што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули.