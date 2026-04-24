Либанската амбасадорка во САД го поздрави продолжувањето на прекинот на огнот со Израел со посредство на Вашингтон

Либанската амбасадорка во Соединетите Американски Држави (САД), Нада Хамаде Муавад, денес го поздрави продолжувањето на прекинот на огнот меѓу Либан и Израел со посредство на САД, нарекувајќи го чекор кон деескалација и стабилност, пренесува Анадолу.

Муавад упати благодарност до САД за напорите да го поддржат Либан за време на втората рунда директни преговори одржани во Белата куќа, објави Националната новинска агенција (ННА).

Обраќајќи му се на американскиот претседател Доналд Трамп, Муавад изјави: „Верувам дека преку вашата помош и поддршка може повторно да го направиме Либан голем.“

Во следната изјава Муавад рече дека му се заблагодарила на Трамп за неговата посветеност на поддршката на Либан и унапредувањето на напорите за зајакнување на безбедноста и стабилноста.

Таа го поздрави продолжувањето на прекинот на огнот за три недели, почнувајќи од недела, опишувајќи го како знак за „заедничка посветеност на деескалацијата и создавањето услови неопходни за значајни преговори“.

Муавад повика на целосно почитување на прекинот на огнот, нагласувајќи дека заштитата на цивилите - вклучително и новинарите и хуманитарните работници - како и инфраструктурата и верските објекти, мора да останат најголем приоритет.

Откако денес ги пречека амбасадорите на двете земји во Овалната соба, заедно со потпретседателот Џеј Ди Венс и државниот секретар Марко Рубио, Трамп го објави тринеделното продолжување на прекинот на огнот меѓу Израел и Либан по директните преговори на ниво на амбасадори во Белата куќа.

Ова беше втора средба на Муавад и израелскиот амбасадор Јехиел Лајтер во услови на прекинот на огнот. Двете земји, кои немаат формални дипломатски односи, ја одржаа првата рунда разговори по повеќе од 30 години на 14 април во Стејт департментот.

Десетдневниот прекин на огнот со посредство на САД, кој стапи на сила на 16 април, требаше да заврши во недела.

Повеќе од 2.200 луѓе се убиени, а над еден милион се раселени поради засилените израелски напади врз Либан од 2 март, набрзо откако САД и Израел започнаа војна против Иран на 28 февруари.