Лавров: Путин ќе ја посети Кина оваа година

Рускиот претседател Владимир Путин ќе ја посети Кина во првата половина на оваа година, изјави денес министерот за надворешни работи Сергеј Лавров за време на средбата со кинескиот претседател Си Ѓинпинг во Пекинг, пренесува Анадолу.

„Програмата за посетата моментно се финализира“, рече Лавров, според известувањата на агенцијата ТАСС, без да прецизира конкретни датуми.

Од вчера Лавров престојува во Пекинг во рамките на дводневна посета што се одвива во екот на американско-израелскиот конфликт против Иран.

„Во нестабилен и бурен свет, стабилноста и сигурноста на односите меѓу Кина и Русија се навистина вредни“, му кажа Си на Лавров.

Тој истакна дека двете страни треба да ги зајакнат стратегиската комуникација и дипломатската координација за да го унапредат сеопфатното стратегиско партнерство.

Оваа година се одбележуваат 30 години од стратегиското партнерство за соработка меѓу Кина и Русија и 25 години од Договорот за добрососедство и пријателска соработка.

Рускиот весник „Ведомости“, повикувајќи се на неименувани извори, објави дека посетата на Путин најверојатно ќе се реализира во втората половина на мај.

Истовремено, Белата куќа најави дека американскиот претседател Доналд Трамп треба да го посети Пекинг меѓу 14 и 15 мај.

Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји го пречека Лавров вчера, при што двете страни потпишаа план за консултации меѓу министерствата за 2026 година.

Тие разговараа и за американско-израелската војна, конфликтот во Украина и прашањата во Азиско-пацифичкиот Регион.

Односите меѓу Русија и Кина значително се зајакнаа во последните години, а обемот на билатералната трговија минатата година достигна околу 220 милијарди долари.

Путин последен пат ја посети Кина во септември, кога присуствуваше на самитот на Шангајската организација за соработка во Тијанџин и на воената парада во Пекинг по повод крајот на Втората светска војна.