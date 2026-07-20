- Од армијата изјавија дека сите експлозии што ги слушнала јавноста се резултат на тоа што системите за противвоздушна одбрана пресретнуваат цели

Кувајт: Противвоздушната одбрана на земјата одговара на непријателски закани со беспилотни летала - Од армијата изјавија дека сите експлозии што ги слушнала јавноста се резултат на тоа што системите за противвоздушна одбрана пресретнуваат цели

Генералштабот на вооружените сили на Кувајт соопшти дека противвоздушната одбрана на земјата одговара на „непријателски“ закани со беспилотни летала, јавува Анадолу.

Од армијата изјавија дека сите експлозии што ги слушнала јавноста се резултат на тоа што системите за противвоздушна одбрана пресретнуваат цели.

Ова се случи само неколку часа откако Министерството за внатрешни работи објави дека биле активирани сирени за тревога и ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да се упатат кон најблиското безбедно место.

Нема известувања за жртви или материјална штета.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран во февруари. Техеран возврати со напади со беспилотни летала и проектили насочени кон земјите од заливот каде што се наоѓаат американски воени капацитети.

Минатиот месец САД и Иран потпишаа меморандум за разбирање со посредување на Пакистан, со цел да се стави крај на нивниот конфликт и да се постигне траен мировен договор, но тензиите повторно ескалираа минатата недела во врска со Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.