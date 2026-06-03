„Кувајт ервејс“ делумно продолжи со летови по иранските напади

Rania R.a. Abushamala
03 Јуни 2026•Ажурирано: 03 Јуни 2026
Генералниот директорат за цивилно воздухопловство на Кувајт (ДГЦА) денес соопшти дека делумно се обновува авиосообраќајот на Меѓународниот аеродром во Кувајт, дозволувајќи им само на летовите на „Кувајт ервејс“ да сообраќаат преку Терминалот 4, по процените на штетата направена по иранскиот напад, пренесува Анадолу.
Во соопштението се наведува дека стручните тимови и надлежните служби веќе ја завршиле процената на штетата и ги презеле сите неопходни безбедносни мерки за непречено одвивање на авиосообраќајот.
Се апелира до патниците директно да контактираат со „Кувајт ервејс“ за да ги проверат вонредните распореди на летовите и деталите за нивното патување.
Претходно, Кувајт соопшти дека во иранските напади едно лице загинало, неколку се повредени и дека се оштетени клучни објекти, вклучувајќи го Меѓународниот аеродром во Кувајт и дипломатските претставништва, нагласувајќи дека земјата го „задржува правото“ да одговори на нападите.