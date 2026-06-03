- Стручните тимови и надлежните служби ја завршиле процената на штетата и ги презеле сите неопходни безбедносни мерки за непречено одвивање на авиосообраќајот

„Кувајт ервејс“ делумно продолжи со летови по иранските напади - Стручните тимови и надлежните служби ја завршиле процената на штетата и ги презеле сите неопходни безбедносни мерки за непречено одвивање на авиосообраќајот

Генералниот директорат за цивилно воздухопловство на Кувајт (ДГЦА) денес соопшти дека делумно се обновува авиосообраќајот на Меѓународниот аеродром во Кувајт, дозволувајќи им само на летовите на „Кувајт ервејс“ да сообраќаат преку Терминалот 4, по процените на штетата направена по иранскиот напад, пренесува Анадолу.

Во соопштението се наведува дека стручните тимови и надлежните служби веќе ја завршиле процената на штетата и ги презеле сите неопходни безбедносни мерки за непречено одвивање на авиосообраќајот.

Се апелира до патниците директно да контактираат со „Кувајт ервејс“ за да ги проверат вонредните распореди на летовите и деталите за нивното патување.

Претходно, Кувајт соопшти дека во иранските напади едно лице загинало, неколку се повредени и дека се оштетени клучни објекти, вклучувајќи го Меѓународниот аеродром во Кувајт и дипломатските претставништва, нагласувајќи дека земјата го „задржува правото“ да одговори на нападите.