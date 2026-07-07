- „Без сомнение, овој настан предизвикува голем интерес, вклучително и кај нас. Секако, ќе ги следиме сите вести и информации што доаѓаат од Анкара“, изјави портпаролот на Кремљ

Кремљ соопшти дека Русија „внимателно го следи“ Самитот на НАТО - „Без сомнение, овој настан предизвикува голем интерес, вклучително и кај нас. Секако, ќе ги следиме сите вести и информации што доаѓаат од Анкара“, изјави портпаролот на Кремљ

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Москва внимателно ќе ги следи случувањата на Самитот на НАТО во Анкара, очекувајќи разговорите во голема мера да бидат фокусирани на Русија, јавува Анадолу.

„Без сомнение, овој настан предизвикува голем интерес, вклучително и кај нас. Секако, ќе ги следиме сите вести и информации што доаѓаат од Анкара“, рече Песков на брифингот со новинарите во Москва.

Официјалниот претставник истакна дека Русија слушнала голем број изјави во пресрет на Самитот што се однесувале на Москва, опишувајќи ги како „конфронтирачки“, а не насочени кон дијалог или конструктивен ангажман.

„Во контекст на подготовките за овој Самит, слушнавме многу изјави што се однесуваат на нашата земја. За жал, тоа не беа изјави за конструктивна интеракција и дијалог, туку изјави од конфронтирачка природа“, истакна тој.

„Да видиме до какви документи ќе доведе сето ова, какви изјави ќе се дадат, какви документи ќе бидат потпишани и што ќе се каже за време на билатералните средби што ќе се одржат на маргините“, додаде тој.

Песков, исто така, рече дека дополнителните испораки на оружје од НАТО за Украина нема да ја спречат Русија да продолжи со својата „специјална воена операција“ сè додека не ги постигне своите цели.

„Украина постојано бара нови видови оружје, одбранбено и офанзивно“, рече тој. „Ова на никаков начин не може да го спречи продолжувањето на специјалната воена операција сè додека не се постигнат нејзините цели“, нагласи тој.

Во исто време Песков рече дека Русија одржува контакти на работно ниво со САД и се надева дека напорите на Вашингтон за насочување на конфликтот кон мирно решавање на крајот ќе бидат успешни.

„Продолжуваме да одржуваме контакти со Американците преку работни канали. Се надеваме дека нивните напори да ја насочат ситуацијата кон мирен тек ќе бидат успешни. Како што повеќепати изјави претседателот Путин, остануваме отворени за тоа“, рече тој.

Песков, исто така, рече дека руските сили продолжуваат со воените операции, опишувајќи го заземањето на украинското упориште Костјантиновка како „многу важен чекор“ и тактички и стратегиски.

Според него, руските сили продолжуваат со напорите за воспоставување на она што Москва го опишува како „безбедносна“ или „тампон-зона“ по должината на границата.

Песков ја повтори позицијата на Русија дека претпочита дипломатско решавање на несогласувањата со Украина.

​​​​​​​​​​​​​​„Сè може да тргне по мирен пат во моментот кога режимот во Киев ќе покаже добра волја и ќе демонстрира подготвеност да ги донесе тие важни одлуки што треба да се донесат“, рече тој.