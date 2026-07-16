- „Она што е важно за нас е да ја решиме ситуацијата и да ги осигуриме нашите сопствени интереси“

Кремљ: Русија ѝ е благодарна на Турција за подготвеноста да го олесни решавањето на кризата во Украина - „Она што е важно за нас е да ја решиме ситуацијата и да ги осигуриме нашите сопствени интереси“

Кремљ денес изјави дека Русија ѝ е благодарна на Турција за нејзината подготвеност да го олесни решавањето на ситуацијата во Украина, јавува Анадолу.

„Свесни сме за подготвеноста на нашите турски пријатели во однос на подготвеноста за натамошно мирно решавање на ситуацијата во Украина. Благодарни сме ѝ на турската страна за ова“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, на прес-конференција.

„Добро сме запознаени со подготвеноста на нашите турски пријатели во однос на придонесот за мирно решавање на ситуацијата во Украина. Благодарни сме ѝ на турската страна за тоа“, рече портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, на прес-конференцијата.

Тој истакна дека Русија не гледа непосредни изгледи за продолжување на преговорите за конфликтот, но сепак останува отворена за разговори.

Во Истанбул се одржаа мировни преговори меѓу Русија и Украина летото 2025 година, а оваа година се одржаа три рунди во Абу Даби и Женева. Сепак, преговорите останаа во застој поради војната против Иран.

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан денес во Киев изјави дека продолжувањето на процесот во Истанбул би било корисно.

Песков нагласи дека многу конфликти се „многу сложени во својата структура“ и нивното решавање преку „договор“, мислејќи на САД, би можело да биде „невозможно“.

„Потребен е долг, сложен и сеопфатен процес за решавање. Ова е единствен начин да се постигне решение“, рече Песков.

Исто така, тој се воздржа од споредување или повлекување паралели помеѓу ситуацијата во Украина и Иран, велејќи: „Секој конфликт е единствен по својата суштина и во збирот детали што мора да се решат за време на процесот на решавање.“

Во однос на Иран, Песков рече дека Русија, како и другите земји, со загриженост гледа на новата рунда дестабилизација во Персискиот Залив.

„Сето ова е исполнето со континуирани негативни последици за глобалната економија, што не може да не предизвика загриженост“, рече Песков, продолжувајќи да говори за состојбата на глобалната економија како „мошне лоша“.

Портпаролот на Кремљ, исто така, коментираше за развојот на настаните во Украина, велејќи дека промените во Владата не се од фундаментално значење за Русија.

„Она што е важно за нас е да ја решиме ситуацијата и да ги осигуриме нашите сопствени интереси“, рече Песков, посочувајќи дека Москва ги следи сите вести поврзани со Киев.

Во неделата, украинскиот претседател Владимир Зеленски објави реконструкција на Кабинетот, а новиот премиер, Серхиј Коретски, чие именување го одобри денес Парламентот, доаѓа од енергетскиот сектор.