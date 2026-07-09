- Портпаролот Песков ја даде изјавата еден ден откако Трамп вчера се состана со украинскиот претседател Владимир Зеленски и со други лидери на маргините на Самитот на НАТО во Анкара

Кремљ: Путин е отворен за дијалог со Трамп - Портпаролот Песков ја даде изјавата еден ден откако Трамп вчера се состана со украинскиот претседател Владимир Зеленски и со други лидери на маргините на Самитот на НАТО во Анкара

Кремљ денес соопшти дека рускиот претседател Владимир Путин е „отворен за дијалог“ со американскиот претседател Доналд Трамп и покрај тоа што сè уште нема телефонски разговор, јавува Анадолу.

„Господин Трамп веројатно бил многу зафатен по сите контакти во Анкара, па затоа вчера никој не се јави“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, пред новинарите, осврнувајќи се на разговорите што американскиот претседател ги водеше за време на посетата на турскиот главен град, каде што учествуваше на 36. Самит на НАТО.

Песков додаде дека иако не дошло до таков повик, Путин „секогаш е подготвен“ за разговор со Трамп и дека двајцата водат „навистина конструктивен дијалог и покрај одредени разлики што може да постојат“.

„Претседателот Путин е отворен за дијалог“, додаде Песков.

Тој ја даде оваа изјава еден ден откако Трамп вчера се состана со украинскиот претседател Владимир Зеленски и со други лидери на маргините на Самитот на НАТО во Анкара.

За време на средбата Трамп изјави дека и Путин и Зеленски сакаат да ја прекинат тековната војна меѓу Русија и Украина и дека САД се подготвени „да го затворат небото“ над Украина како дел од безбедносните гаранции за Киев, доколку тоа е „потребно“.

Трамп рече дека една од темите за кои ќе разговараат е издавањето дозвола од страна на Вашингтон за Киев за производство на ракети „Патриот“, додавајќи: „На тој начин нема да може да се жалите дека не ви даваме доволно.“

Исто така, тој ги праша присутните новинари дали имаат прашање за Путин бидејќи имал намера да му го постави, но не наведе дополнителни детали.

Коментирајќи ја одлуката на САД да ѝ дадат на Украина дозвола за производство на ракетите „Патриот“, Песков истакна дека Вашингтон продолжува да ја снабдува Украина со оружје и воена технологија, додавајќи дека Москва е свесна за тоа и не гледа на работите низ „розови очила“.

„Но, за разлика од другите земји вклучени во овој конфликт, САД остануваат посветени и продолжуваат да се обидуваат некако да го олеснат мировниот процес. Низ призмата на овој став ги оценуваме сите изјави“, додаде Песков, укажувајќи на дволичниот пристап на САД во однос на Украина.

Тој натаму изјави дека подготвеноста на САД „да го затворат небото“ над Украина подразбира активност на НАТО на територијата на таа земја, а, според него, тоа е причината поради која Русија продолжува да ја спроведува својата „специјална воена операција“.

Песков, исто така, рече дека „натамошната ескалација“ би можела донекаде да ја продолжи војната во Украина и би се барало од Русија да создаде „поголема тампон-зона“.

„Затоа зголемувањето на тензиите и ескалирачките дејства во никој случај нема да придонесат за мировниот процес“, додаде тој.