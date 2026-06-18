- „Европејците јасно инсистираат дека војната треба да продолжи. Згора на тоа, тие се водени од целосно погрешен, лажен постулат дека ситуацијата на бојното поле наводно се менува во корист на украинските сили“

Кремљ: Нападот со беспилотно летало во Брјанск не ги приближува преговорите меѓу Путин и Зеленски - „Европејците јасно инсистираат дека војната треба да продолжи. Згора на тоа, тие се водени од целосно погрешен, лажен постулат дека ситуацијата на бојното поле наводно се менува во корист на украинските сили“

Советникот за надворешна политика на Кремљ, Јуриј Ушаков, денес изјави дека активностите на Киев, вклучително и пријавениот напад со беспилотно летало врз автобус што превезувал деца од Белорусија во руската област Брјанск, не помагаат во унапредувањето на контактите меѓу рускиот и украинскиот претседател, пренесува Анадолу.

Говорејќи во интервју за рускиот радиодифузер „ВГТРК“, Ушаков истакна: „Сето ова воопшто не ги приближува личните контакти меѓу шефот на режимот во Киев и нашиот претседател.“

Запрашан дали Кремљ остварил контакти со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп по неодамнешниот самит на Групата седум (Г7), Ушаков одговори дека немало такви контакти.

Ушаков истакна дека за време на собирот на лидерите на Г7 во голема мера се разговарало за конфликтот во Украина.

Тој тврди дека европските учесници се обиделе да влијаат врз Трамп со „некорисни“ и „штетни“ идеи во врска со конфликтот.

„Европејците јасно инсистираат дека војната треба да продолжи. Згора на тоа, тие се водени од целосно погрешен, лажен постулат дека ситуацијата на бојното поле наводно се менува во корист на украинските сили, што е категорично погрешно“, изјави Ушаков.

Ушаков рече дека Трамп останал на своите ставови и покрај притисокот од европските сојузници.

Советникот на Кремљ, исто така, изјави дека американските преговарачи Џаред Кушнер и Стив Виткоф се очекува да ја посетат Русија, иако сè уште не се одредени конкретни датуми.

„Двајцата преговарачи, Кушнер и Виткоф, во блиска иднина ќе ја посетат Русија. Колку што сум запознаен, тие во моментов сè уште се ангажирани со иранското прашање и ќе присуствуваат на почетокот на работата на главниот договор, поради што сè уште не се утврдени точните датуми за нивната посета на Москва“, изјави Ушаков.