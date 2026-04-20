Кон француски брод испукани „предупредувачки истрели" во Ормускиот Теснец

Кон контејнерски брод управуван од француската бродска компанија ЦМА ЦГМ биле испукани „предупредувачки истрели“ додека пловел низ Ормускиот Теснец во саботата, соопшти компанијата вчера, потврдувајќи дека сите членови на екипажот се безбедни и нема повредени, а пријавена е штета на пловилото, пренесува Анадолу.

Компанијата го наведе бродот како „ЦМА ЦГМ Еверглејд“, кој плови под француско знаме.

Меѓународната поморска организација (ИМО), цитирана од новинската агенција „Франс прес“ (АФП), објави дека бродот бил оштетен северно од Кумзар, Оман, иако степенот на оштетување не е детално прецизиран. Нема информации за загадување на околината.

Според соопштението на компанијата, бродот останува во функција, а оштетени се неколку контејнери.

Неколку пловила, вклучително и „Еверглејд“, пријавија дека кон нив бил отворен оган од страна на иранските сили, по одлуката на Техеран да ја повлече претходната најава за повторно отворање на Ормускиот Теснец.

Според иранските официјални лица, поморскиот коридор бил повторно затворен како возвратна мерка против тековната блокада на пристаништата во земјата од страна на САД.