Кинескиот претседател Си: Посетата на Трамп на Пекинг ќе ги зајакне меѓусебното разбирање и довербата

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес изјави дека посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Пекинг ќе ги „зајакне меѓусебното разбирање и довербата“, пренесува Анадолу.

Си ја опиша тридневната посета на Трамп, прва на еден американски претседател по девет години, како историска и значајна, додавајќи дека двете страни се согласиле за новата визија за градење конструктивни односи меѓу Кина и САД засновани врз стратегиска стабилност, јави државната новинска агенција „Синхуа“.

„Постигнавме важни заеднички согласувања за одржување стабилни економски и трговски врски, проширување на практичната соработка во различни области и соодветно справување со меѓусебните отворени прашања“, рече Си.

Двајцата претседатели, исто така, се согласија да ги зајакнат комуникацијата и координацијата за меѓународните и регионалните прашања, според изјавите на Си, кој додаде дека посетата на Трамп е „корисна за зајакнување на меѓусебното разбирање, зајакнување на меѓусебната доверба и подобрување на благосостојбата на двата народа“.

Тој додаде дека посетата покажува дека постигнувањето мирен соживот и соработка во која добиваат двете страни, заснована врз „меѓусебно почитување“, е она што го очекуваат луѓето од двете земји и меѓународната заедница.

„Пекинг и Вашингтон можат да си помогнат во сопствениот развој и напредок преку посилна соработка“, изјави Си.

Тој ги повика двете страни да го исполнат тоа што го договориле, да го зачуваат позитивниот тренд што тешко го постигнале, да го задржат вистинскиот правец, да ги тргнат настрана сите пречки и да овозможат стабилен развој на односите меѓу двете земји.

Кинескиот претседател приреди церемонија за пречек и свечена вечера за американскиот колега, а двајцата лидери вчера одржаа официјални разговори и го посетија Храмот на небото.

Двајцата лидери денес присуствуваа на поздравна церемонија и заедничко фотографирање, по што Си го пречека Трамп на церемонија за чај и работен ручек.

Трамп замина од Пекинг по завршувањето на работниот ручек.

Посетата на американскиот претседател на Кина доаѓа во време на тековниот конфликт на Блискиот Исток, кој беше поттикнат откако американските и израелските сили извршија напади врз Иран на 28 февруари, што предизвика одмазда насочена кон Израел и сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворањето на Ормускиот Теснец.

Посетата првично беше закажана за крајот на март, но беше одложена поради војната во Иран. Трамп слета во Пекинг во средата навечер, по локално време.

Со оваа посета за прв пат по девет години актуелен претседател на САД отпатува во Кина.

Трамп последен пат го посети Пекинг во 2017 година за време на првиот мандат.