Кинескиот претседател Си повика на посилна стратегиска координација со Русија

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес повика на „поблиска“ и „посилна“ стратегиска координација со Русија за одбрана на интересите на двете земји и зачувување на единството на глобалниот југ, објавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Си ги даде овие изјави за време на состанокот во Пекинг со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој престојува во посета на земјата, објави новинската агенција Синхуа.

Тој ги повика двете земји да ја преземат својата одговорност како големи сили и постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации (СБОН).

Си, исто така, рече дека стабилноста и сигурноста на односите меѓу Кина и Русија се особено значајни во услови на променлив и турбулентен меѓународен пејзаж.