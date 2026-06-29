- Ова е втора посета на Лукашенко на Пекинг од септември минатата година, кога присуствуваше на кинеската воена парада, како и на самитот на Шангајската организација за соработка во северниот град Тијанџин

Кинескиот претседател Си го пречека белорускиот колега Лукашенко во Пекинг - Ова е втора посета на Лукашенко на Пекинг од септември минатата година, кога присуствуваше на кинеската воена парада, како и на самитот на Шангајската организација за соработка во северниот град Тијанџин

Кинескиот претседател Си Ѓинпинг денес во Пекинг го пречека белорускиот колега Александар Лукашенко, јавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Си го пречека Лукашенко во државната резиденција „Диаојутаи“, објави телевизискиот сервис ЦГТН, при што не даде дополнителни детали.

Посетата на Лукашенко на Кина следува откако минатата недела тој разговараше со рускиот претседател Владимир Путин во неговата резиденција „Валдаи“ во Северозападна Русија.

Ова е втора посета на Лукашенко на Пекинг од септември минатата година, кога присуствуваше на кинеската воена парада, како и на самитот на Шангајската организација за соработка во северниот град Тијанџин.

Кина и Белорусија имаат „сеопфатно стратегиско партнерство за сите временски услови“, а обемот на билатералната трговија минатата година достигна 8,86 милијарди долари.