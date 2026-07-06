- „Морнарицата на Народната ослободителна армија на Кина денес успешно изврши пробно лансирање на стратегиска ракета од подморница“

Кина успешно тестираше стратегиска ракета од подморница - „Морнарицата на Народната ослободителна армија на Кина денес успешно изврши пробно лансирање на стратегиска ракета од подморница“

Кина денес соопшти дека „успешно извршила“ пробно лансирање на стратегиска ракета од подморница, неколку часа откако Пекинг ги извести неколкуте пацифички земји за планираниот тест, пренесува Анадолу.

„Морнарицата на Народната ослободителна армија на Кина денес успешно изврши пробно лансирање на стратегиска ракета од подморница“, објави државната новинска агенција Синхуа.

Лансирањето претставува второ тестирање на стратегиска ракета на Кина откако на 25 септември 2024 година Пекинг истрела интерконтинентална балистичка ракета (ICBM) во Тихиот Океан, што беше прв таков тест од 1980 година.

Претходно денес медиумите во Австралија, Нов Зеланд и Јапонија објавија дека регионалните влади биле информирани од Кина за претстојното пробно лансирање на ракета со долг дострел способна да носи нуклеарна боева глава во Јужниот Пацифик.

Според Австралиската радиодифузна корпорација (ABC), компанијата за поморско разузнавање „Старборд“, исто така, „објави снимки што покажуваат дека Кина во моментов има два сателитски брода за следење во регионот на Пацификот, кои би се користеле за мониторинг на пробното лансирање на балистичка ракета“.

Според новинската агенција Кјодо, Јапонија, исто така, била однапред известена, при што Токио го повика Пекинг да го „преиспита“ тестирањето на ракетата и ја изрази својата „сериозна загриженост“.