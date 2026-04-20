Кина изрази загриженост поради пресретнувањето на ирански брод од страна на САД во Ормускиот Теснец - „Ормускиот Теснец е важен воден пат за глобалната трговија и одржувањето на неговата безбедност и стабилност е во интерес на меѓународната заедница“

Кина денес изрази „загриженост“ поради пресретнувањето на ирански товарен брод од страна на американските сили во Ормускиот Теснец и повика на воздржаност и спречување на ескалација, јавува Анадолу.

„Ормускиот Теснец е важен воден пат за глобалната трговија и одржувањето на неговата безбедност и стабилност е во интерес на меѓународната заедница“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, на прес-конференцијата во Пекинг.

Пекинг реагираше по изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека американските поморски сили пресретнале и онеспособиле товарен брод под иранско знаме што се обидел да ја пробие американската поморска блокада во Оманскиот Залив, при што маринците го презеле пловилото.

Според Трамп, разурнувачот „УСС Спруанс“, опремен со наведувани ракети, го пресретнал бродот „Туска“ откако неговиот екипаж одбил повеќекратни предупредувања да запре.

Кина се надева дека САД и Иран ќе „ги исполнат своите обврски, ќе го почитуваат прекинот на огнот и ќе спречат ескалација за да создадат неопходни услови за нормализација на ситуацијата во теснецот“, рече Гуо.

Тој ги повика двете страни да „го одржат напредокот на прекинот на огнот и да продолжат со деескалација“, со цел политичко решение на конфликтот.

Американската акција се случи во време кога се прават напори завојуваните страни да се вратат на преговарачка маса во Пакистан за нова рунда разговори.

Двонеделниот прекин на огнот посредуван од Пакистан треба да истече во среда наутро.

Во петокот Иран прогласи дека теснецот е отворен, но повторно го затвори по еден ден откако Трамп најави дека ќе продолжи блокадата на иранските пристаништа.

На 28 февруари САД и Израел започнаа војна против Техеран, по што Иран возврати со напади врз американски цели и бази на Блискиот Исток. Борбите беа прекинати на 8 април, а Исламабад на 11 и 12 април беше домаќин на преговорите меѓу САД и Иран, но тие завршија без конкретен резултат.

Трамп најави дека американска делегација ќе отпатува во Пакистан денес за втора рунда преговори со Иран, а Техеран сѐ уште нема официјално соопштено дали ќе учествува во новата рунда преговори во Исламабад.