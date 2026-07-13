- „Ормускиот Теснец е теснец за меѓународна пловидба. Продолжувањето на слободниот и безбеден премин низ теснецот што поскоро е во интерес на сите страни“

Кина го повтори апелот за „слободен и безбеден“ сообраќај по Ормускиот Теснец, по обновените напади меѓу САД и Иран - „Ормускиот Теснец е теснец за меѓународна пловидба. Продолжувањето на слободниот и безбеден премин низ теснецот што поскоро е во интерес на сите страни“

Кина денес го повтори својот повик за „слободен“ и „безбеден“ транспорт низ Ормускиот Теснец, во услови на обновени воени напади меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

„Ормускиот Теснец е теснец за меѓународна пловидба. Продолжувањето на слободниот и безбеден премин низ теснецот што поскоро е во интерес на сите страни“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Лин Џијан, пред новинарите во Пекинг.

Лин рече дека сообраќајот низ теснецот треба да биде „правилно менаџиран“.

Изјавата на Пекинг дојде откако САД и Иран денес тврдеа дека извршиле обновени одмазднички напади.

Иранската Исламска револуционерна гарда соопшти дека ги нападнала американските воени објекти во Бахреин и радарските системи во соседен Оман, јави иранскиот државен радиодифузер ИРИБ.

Претходно американската војска соопшти дека „завршила нов бран офанзивни“ напади врз десетици воени локации во Иран во обид да ги деградира капацитетите на Иран да продолжи да го напаѓа меѓународниот транспорт низ Ормускиот Теснец.

Најновите тврдења дојдоа во услови на ескалација на воените размени меѓу Иран и САД по нападите врз комерцијални бродови во Ормускиот Теснец.

Минатиот месец Иран и САД потпишаа меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, со цел да се стави крај на воениот конфликт и да се постигне траен мировен договор.

Во врска со неодамнешната ескалација, американскиот претседател Доналд Трамп објави дека меморандумот за разбирање со Иран е „завршена приказна“.