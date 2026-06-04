- „Ниедна земја или сила во светот не може да го запре кинескиот народ да чекори напред“

Кина ги повика САД да престанат со „поттикнување идеолошки судири“ - „Ниедна земја или сила во светот не може да го запре кинескиот народ да чекори напред“

Кина денес ги повика Соединетите Американски Држави (САД) „да престанат да поттикнуваат идеолошки судири“ и „да престанат да се мешаат во внатрешните работи на Кина“ откако Вашингтон излезе со соопштение по повод годишнината од задушувањето на протестите на плоштадот Тјенанмен, јавува Анадолу.

„Ја повикуваме американската страна да дејствува во согласност со заложбата за почитување на Кина и кинескиот народ, да престане да поттикнува идеолошки судири и да престане да се меша во внатрешните работи на Кина под изговор на демократијата и човековите права“, изјави портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, за време на редовната прес-конференција.

Нејзините коментари следуваа откако американскиот државен секретар Марко Рубио денес објави соопштение по повод 37-годишнината од задушувањето на протестите на плоштадот Тјенанмен.

„Ниеден степен на цензура не може да го избрише минатото. Оние што се жртвуваа за да ги зачуваат своите неотуѓиви права на слободно изразување и мирно корумпирање, еден ден ќе бидат оправдани“, рече Рубио.

Мао истакна дека кинеската Влада уште одамна донела „јасен заклучок“ за „политичкиот немир“ што се случи кон крајот на 80-тите години.

Таа ги опиша изјавите на САД како „погрешни“, нарекувајќи ги „изобличување на историските факти, оцрнување на политичкиот систем и развојниот пат на Кина, како и мешање во внатрешните работи на Кина“ и изрази „силно жалење и цврсто противење“ на Пекинг.

„Ниедна земја или сила во светот не може да го запре кинескиот народ да чекори напред“, додаде таа.

Протестите во 1989 година започнаа на 15 април, а беа насилно задушени на 4 јуни, кога кинеската Влада ја распореди армијата за да ја врати контролата врз плоштадот Тјенанмен.

Речиси 300 луѓе загинаа, а 7.000 беа повредени, меѓу кои и војници.

Односите меѓу двете земји нагло се влошија по воената интервенција.