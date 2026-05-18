Киев тврди дека руски трупи нападнале кинески трговски брод во украински територијални води

Киев денес соопшти дека руски трупи нападнале кинески трговски брод во украински територијални води за време на нападите преку ноќта, пренесува Анадолу.

Портпаролот на украинската морнарица, Дмитро Плетенчук, изјави дека нема пријавено жртви.

„Интересно е што ги мотивираше Русите кога вечерва решија да ‘нападнат’ кинески трговски брод со ‘Шахед’ во нашето море“, напиша тој на американската платформа за социјални мрежи Фејсбук.

„Нема жртви, но ова е нешто ново, 'се случи ужасна грешка', другари?“, додаде тој.

Русија и Кина сè уште не ги коментираа тврдењата на Украина.