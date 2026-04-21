Катар поддржува продолжување на примирјето меѓу САД и Иран доколку не се постигне договор во преговорите во Исламабад - „Враќањето на нападите не е во ничиј интерес и би ја задушило глобалната економија“

Катар денес изјави дека го поддржува продолжувањето на тековниот прекин на огнот меѓу САД и Иран доколку преговорите со посредство на Пакистан не доведат до договор меѓу двете страни, јавува Анадолу.

„Ние го поддржуваме продолжувањето на прекинот на огнот додека не се постигне мировно решение“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи Маџед ал-Ансари за време на прес-конференцијата во Доха.

„Враќањето на нападите не е во ничиј интерес и би ја задушило глобалната економија“, предупреди тој.

Портпаролот ја изрази поддршката на Катар за пакистанските напори за посредување, истакнувајќи дека Катар е во контакт со повеќе страни и внимателно ја следи ситуацијата.

Тој негираше дека земјите од Персискиот Залив се исклучени од тековните регионални случувања.

Тековната ситуација во Ормускиот Теснец ја направи кризата глобална, рече Ансари.

„Работиме со сите партнери за да го вратиме теснецот во неговата претходна состојба.“

Портпаролот, исто така, го повика Техеран „да се вклучи во комуникација за мировно решение“, повикувајќи на враќање на преговарачката маса.

На 2 март Техеран објави ограничувања за пловидба во теснецот - кој е од витално значење за извозот на нафта и гас - неколку дена откако САД и Израел започнаа заеднички напади врз Иран на 28 февруари.

Пакистан беше домаќин на преговорите меѓу САД и Иран на 11 и 12 април откако посредуваше во постигнувањето 14-дневен прекин на огнот на 8 април, кој треба да заврши утре по вашингтонско време.