- На состанокот се разгледани најновите случувања во преговорите меѓу САД и Иран во рамките на Меморандумот за разбирање од Исламабад, како и напорите за зајакнување на регионалната безбедност и стабилност преку дијалог

Катар и САД ги засилуваат дипломатските напори за Иран и Либан во Доха - На состанокот се разгледани најновите случувања во преговорите меѓу САД и Иран во рамките на Меморандумот за разбирање од Исламабад, како и напорите за зајакнување на регионалната безбедност и стабилност преку дијалог

Катарскиот министер за надворешни работи шеик Мухамед бин Абдулрахман ал-Тани вчера во Доха се сретна со американските пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер на разговори за тековните преговори меѓу САД и Иран и напорите за унапредување на регионалната стабилност преку дипломатијата, соопшти катарското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.

Според соопштението, на состанокот се разгледани најновите случувања во преговорите меѓу САД и Иран во рамките на Меморандумот за разбирање од Исламабад, како и напорите за зајакнување на регионалната безбедност и стабилност преку дијалог.

Двете страни разговараа и за регионалните случувања, меѓу кои и за прекинот на огнот во Либан, при што е нагласено значењето тој да се зачува и да се надгради на начин што ќе ги заштити единството, суверенитетот и стабилноста на земјата.

Во петокот, Бејрут и Тел Авив потпишаа рамковен договор со посредување на САД, чија цел е фазно повлекување на израелските сили од либанска територија и намалување на тензиите по должината на границата.

Шеик Мухамед ал-Тани ја потврди посветеноста на Катар да продолжи со посредничките напори и да ги поддржи сите преговарачки процеси што произлегуваат од меморандумот, со цел постигнување сеопфатно и одржливо решение што ќе ја зајакне регионалната безбедност и ќе придонесе за меѓународниот мир.

Виткоф и Кушнер ја изразија благодарноста на САД за улогата на Катар, заедно со Пакистан, во овозможувањето на преговорите и ја потврдија посветеноста на Вашингтон за продолжување на дипломатскиот процес кон сеопфатен договор.

Претставниците на Белата куќа пристигнаа во Доха откако претседателот Доналд Трамп во понеделникот изјави дека Иран побарал состанок во катарската престолнина.

Иран негираше дека се планирани директни преговори со Вашингтон, но наведе дека продолжуваат консултациите преку посредници.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека иранските преговарачи денес во Доха ќе се сретнат со катарските посредници за спроведување на меморандумот, вклучително и за ослободување на замрзнатите ирански средства, но ја отфрли можноста за директни преговори со САД.

Меморандумот меѓу Вашингтон и Техеран, посредуван од Пакистан, стапи на сила на 18 јуни откако електронски беше потпишан од иранскиот претседател Месуд Пезешкијан и американскиот претседател Доналд Трамп.

Договорот воспостави рамка за ставање крај на конфликтот започнат кон крајот на февруари и за решавање на отворените прашања меѓу двете страни преку преговори, како и прекин на нападите на сите фронтови, вклучително и во Либан, ублажување на санкциите, нуклеарното прашање, повторно целосно отворање на Ормускиот Теснец и пошироки регионални безбедносни аранжмани.