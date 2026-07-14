- Операцијата во Реџо Калабрија беше насочена против клановите Де Стефано, Тегано и Кондело

Италија уапси 79 лица во акција против мафијашката мрежа Ндрангета - Операцијата во Реџо Калабрија беше насочена против клановите Де Стефано, Тегано и Кондело

Италијанската полиција уапси 79 лица во голема операција против Ндрангета, најмоќна организирана криминална група во земјата, соопштија денес властите, пренесува Анадолу.

Операцијата во Реџо Калабрија била насочена кон клановите Де Стефано, Тегано и Кондело, објави италијанската новинска агенција АНСА.

Властите соопштија дека 73 од уапсените се однесени в затвор, а шестмина се во домашен притвор.

Осомничените се соочуваат со обвиненија, како злосторничко здружување - мафија, трговија со дрога, изнудување, грабеж и нелегално поседување и носење огнено оружје.

Истражителите изјавија дека во операцијата се откриени наводни економски активности на клановите, почнувајќи од трговија со дрога до изнудување од трговци и сопственици на бизниси.

Во операцијата учествувале повеќе од 500 припадници на државната полиција и карабинери.

Премиерката Џорџа Мелони ја пофали операцијата во објавата на X.

„Дирекцијата за борба против мафијата во округот Реџо Калабрија ѝ нанесе катастрофален удар на Ндрангета, распоредувајќи над 500 полицајци и карабинери во голема операција што доведе до апсење на 79 лица, нанесувајќи им штета на интересите на мафијата“, истакна Мелони.

„Благодарение на оние што секојдневно со храброст и професионализам го бранат владеењето на правото. Државата нема да попушти. Борбата против мафијата е и ќе продолжи да биде апсолутен приоритет за Владата“, додаде таа.

Според Интерпол, Ндрангета потекнува од јужниот италијански регион Калабрија, но проширена е во повеќе од 84 земји.