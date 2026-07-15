- Мерките, познати во Италија како регулатива „антимаранца“ насочена кон справување со малолетничкиот криминал и уличните нереди, се додадени во Законот за безбедност

Италија одобри нови безбедносни мерки за малолетничкиот криминал - Мерките, познати во Италија како регулатива „антимаранца“ насочена кон справување со малолетничкиот криминал и уличните нереди, се додадени во Законот за безбедност

Советот на министри на Италија одобри нови безбедносни мерки со кои се прошируваат правилата за превентивен притвор на малолетници и ѝ се даваат дополнителни овластувања на локалната полиција, објави „Л'Унионе Сарда“, пренесува Анадолу.

Мерките, познати во Италија како регулатива „антимаранца“ насочена кон справување со малолетничкиот криминал и уличните нереди, се додадени во Законот за безбедност.

Според мерките, локалната полиција може да спроведува превентивен притвор со одобрение од обвинител.

Министерот за внатрешни работи Матео Пјантедози рече дека „т.н. режим на превентивен притвор е проширен за да ги вклучи малолетниците“.

Тој истакна дека мерката може да се користи за време на специфични полициски операции за спречување на кривични дела што го загрозуваат јавниот ред во преполни области, вклучително и области со ноќен живот.

Властите може да интервенираат кога постојат „основи на верување“ дека поединци би можеле да се вклучат во однесување што ја загрозува јавната безбедност, вклучително и случаи што вклучуваат „поседување оружје или предмети што на кој било начин укажуваат на опасно лице“, рече тој.

Мерките се донесени по инцидентот од 2 јули во Колосеумот во кој група млади нападнаа полицајци и оштетија полициско возило, се вели во веста.

Претходните мерки одобрени на 5 февруари вклучуваа одредби „против сечилото“, со кои се изрекуваа затворски казни до три години за носење нож со сечило од најмалку 8 сантиметри надвор од домот.