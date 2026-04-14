- „Во екот на моментната ситуација Владата одлучи да го суспендира автоматското обновување на договорот за одбрана со Израел“

Италија го суспендираше автоматското обновување на договорот за одбрана со Израел - „Во екот на моментната ситуација Владата одлучи да го суспендира автоматското обновување на договорот за одбрана со Израел“

Италија го суспендираше автоматското обновување на својот договор за одбрана со Израел, изјави денес премиерката Џорџа Мелони, пренесува Анадолу.

„Во екот на моментната ситуација Владата одлучи да го суспендира автоматското обновување на договорот за одбрана со Израел“, пренесе новинската агенција АНСА, цитирајќи ја изјавата на Мелони пред новинарите во североисточниот град Верона.

Таа истакна дека меѓународните напори треба да продолжат за да напредуваат мировните преговори, со цел да се стабилизира ситуацијата во Иран и повторно да се отвори Ормускиот Теснец.

Мелони, исто така, повика на претпазливост во врска со прашањето за рускиот гас.