Италија ги осуди израелските дејства против флотилата за Газа, бара итно ослободување на притворените граѓани - Италијанските медиуми објавија дека меѓу притворените има околу 24 италијански државјани

Италијанската Влада денес го осуди запленувањето на бродовите што ѝ припаѓаат на глобалната флотила „Сумуд“ од страна на израелските сили и повика на итно ослободување на италијанските активисти што „нелегално“ се притворени за време на операцијата, јавува Анадолу.

Во кратко соопштение конзервативната Влада, предводена од премиерката Џорџа Мелони, го повика Израел „целосно да го почитува меѓународното право“ и да ја осигури безбедноста на оние што се наоѓаат на бродовите. Организаторите на флотилата соопштија дека бродовите биле пресретнати во текот на ноќта во меѓународни води во близина на Грција.

Италијанските медиуми објавија дека меѓу притворените има околу 24 италијански државјани.

Владата на Мелони соопшти дека останува посветена на обезбедувањето хуманитарна помош за Појасот Газа „во рамките на меѓународната соработка и во согласност со меѓународното право“.

Од флотилата наведоа дека израелските сили заплениле 21 брод синоќа на неколку милји од територијалните води на Грција, а 17 успеале да побегнат и да стигнат до грчките води. Групата тврди дека мисијата носи хуманитарна помош за Газа и има цел да ја оспори долготрајната поморска блокада на територијата од страна на Израел.

Израелското Министерство за надворешни работи на американската платформа за социјални медиуми Х објави дека околу 175 активисти од повеќе од 20 бродови на флотилата „мирно патуваат кон Израел“.

Италијанскиот огранок на флотилата ја опиша операцијата како „вооружена интервенција во меѓународни води“, нарекувајќи ја прекршување на меѓународното право и апелирајќи до Рим и Европската Унија да преземат дипломатски чекори.

Министерот за надворешни работи Антонио Тајани денес изјави дека дал инструкции до италијанската кризна единица и амбасадите во Тел Авив и Атина да побараат појаснување од израелските и грчките власти, како и да ги преземат неопходните мерки за заштита на вклучените италијански граѓани.

Организаторите велат дека во флотилата учествуваат околу 60 бродови и приближно 1.000 активисти, кои во последните недели испловија од пристаништата во Марсеј, Барселона и Сиракуза на Сицилија.

Претходниот обид минатата година заврши со пресретнување на бродовите од страна на израелските сили во меѓународни води и депортација на стотици активисти.

Новиот инцидент се случува во време на кревкиот прекин на огнот меѓу Израел и Хамас, постигнат во октомври 2025 година, со кој официјално завршија борбите што се одвиваат повеќе од две години во Газа.

Иако борбите од големи размери стивнаа, повременото насилство и споровите околу испораката на помош, повлекувањето на трупите и поствоеното управување со Газа продолжуваат, забавувајќи ги напорите за напредок кон следните фази од договорот.