- Нападите се случуваат во услови на зголемени безбедносни тензии околу Ормускиот Теснец по војната што ја започнаа САД и Израел против Иран на 28 февруари 2026 година

Иран јави за нови експлозии во Бандар Абас - Нападите се случуваат во услови на зголемени безбедносни тензии околу Ормускиот Теснец по војната што ја започнаа САД и Израел против Иран на 28 февруари 2026 година

Нови експлозии се слушнаа западно од јужниот ирански пристаништен град Бандар Абас денес, јави државниот сервис ИРИБ, пренесува Анадолу.

Се наведува дека пет експлозии се слушнале претходно во западниот дел на Бандар Абас.

Иранската државна новинска агенција ИРНА рано утрово објави дека експлозии се слушнале во градот, шест експлозии се пријавени на островот Киш, а експлозии се пријавени и на островот Кешм.

Централната команда на САД соопшти дека го завршила својот последен бран напади врз Иран, насочени кон воени цели низ целата земја во Бушер, Ча Бахар, Јаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас.

Нападите се случуваат во услови на зголемени безбедносни тензии околу Ормускиот Теснец по војната што ја започнаа САД и Израел против Иран на 28 февруари 2026 година.

Вашингтон и Техеран потпишаа меморандум за разбирање во јуни, кој вклучуваше прекин на огнот посредуван од Катар и Пакистан како чекор кон конечен договор за ставање крај на војната. Американскиот претседател Доналд Трамп на 8 јули објави дека прекинот на огнот „е завршен“ по обновените напади.