Иран: Шест милијарди долари од средствата во Катар треба да бидат ослободени според договорот со САД

Rania R.a. Abushamala
29 Јуни 2026•Ажурирано: 29 Јуни 2026
Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денес изјави дека 6 милијарди долари од средствата на Иран што се чуваат во Катар „треба да бидат ослободени“ и вратени во земјата според договорот со САД, јавија иранските медиуми, пренесува Анадолу.
„Врз основа на направените планови, 6 милијарди долари од вкупно 12 милијарди долари од средствата на Иран во Катар треба да бидат ослободени и вратени во земјата“, рече Пезешкијан за време на состанокот со ајатолахот Шобеири Занџани, според новинската агенција ИСНА.
Тој додаде дека „во тек се неопходните понатамошни активности“ за враќање на преостанатите средства.