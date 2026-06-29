- Се истакнува дека „во тек се неопходните понатамошни активности“ за враќање на преостанатите средства

Иран: Шест милијарди долари од средствата во Катар треба да бидат ослободени според договорот со САД - Се истакнува дека „во тек се неопходните понатамошни активности“ за враќање на преостанатите средства

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денес изјави дека 6 милијарди долари од средствата на Иран што се чуваат во Катар „треба да бидат ослободени“ и вратени во земјата според договорот со САД, јавија иранските медиуми, пренесува Анадолу.

„Врз основа на направените планови, 6 милијарди долари од вкупно 12 милијарди долари од средствата на Иран во Катар треба да бидат ослободени и вратени во земјата“, рече Пезешкијан за време на состанокот со ајатолахот Шобеири Занџани, според новинската агенција ИСНА.​​​​​​​

Тој додаде дека „во тек се неопходните понатамошни активности“ за враќање на преостанатите средства.