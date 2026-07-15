- Тензиите меѓу САД и Иран ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан

Иран тврди дека во американските напади се погодени силос за пченица и уште една локација во Хузестан - Тензиите меѓу САД и Иран ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан

Силос за складирање пченица и уште едно место во југозападната иранска покраина Хузестан се погодени од американски проектили во текот на ноќта, изјави покраински официјален претставник, објави новинската агенција Фарс, пренесува Анадолу.

Валиолах Хајати, заменик-гувернер на Хузестан за безбедност и спроведување на законот, изјави дека биле погодени силос за пченица во округот Ховејзе и друго место во округот Даште-е Азадеган.

Хајати истакна дека не се пријавени жртви.

Тој додаде дека во тек се процени и дека дополнителни детали ќе бидат објавени подоцна.

Вчера американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека нападите врз Иран ќе продолжат и ќе се интензивираат во наредните денови, предупредувајќи дека следната недела САД ќе почнат да ги целат електраните и мостовите во земјата доколку Техеран не се врати на преговарачката маса.

Тензиите меѓу САД и Иран ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, насочен кон прекин на конфликтот и постигнување траен мировен договор.

Иран, исто така, прати писмо до Обединетите нации (ОН) обвинувајќи ги САД за кршење на Меморандумот за разбирање од Исламабад.