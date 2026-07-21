- Од ИРГЦ соопштија дека во нападот со ракети и дронови цел била воздухопловната база Али ал-Салем во Кувајт, при што бил погоден хангар за беспилотни летала...

Иран соопшти дека со ракети и беспилотни летала биле нападнати американски воени објекти во Кувајт и Бахреин - Од ИРГЦ соопштија дека во нападот со ракети и дронови цел била воздухопловната база Али ал-Салем во Кувајт, при што бил погоден хангар за беспилотни летала...

Иранската исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) рано утринава соопшти дека со ракети и беспилотни летала нападнала американски воени локации во Кувајт и Бахреин, вклучително и систем за противвоздушна одбрана „Патриот“, радарски инсталации и комуникациски капацитети, а Иран ја проширува својата воена кампања низ Персискиот Залив, јавува Анадолу.

Од ИРГЦ соопштија дека во нападот со ракети и дронови цел била воздухопловната база Али ал-Салем во Кувајт, при што бил погоден хангар за беспилотни летала од типот MQ-9 и биле уништени или тешко оштетени неколку беспилотни летала.

Во соопштението се наведува дека во нападот, исто така, биле уништени радарска локација со долг дострел, комуникациски центар, системи за прием на сателитски сигнали и американски радар за противракетна одбрана.

Во посебна изјава ИРГЦ објави дека во Бахреин биле уништени американски радарски објект и систем за противвоздушна одбрана „Патриот“.

Нападите се изведени како дел од втората фаза на 24. бран од операцијата „Наср 2“, соопштија од ИРГЦ, додавајќи дека нивните операции продолжуваат.

Соединетите Американски Држави во последните денови ги ескалираа нападите врз Иран, на што Иран одговара со удари насочени кон капацитети и бази за кои тврди дека ги користи американската војска во неколку земји во регионот.

Размената на оган меѓу САД и Иран се случи и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, кој двете страни го потпишаа во јуни со цел да ја завршат војната и да постигнат траен мировен договор.