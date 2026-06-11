- Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) соопшти дека меѓу целите биле базите Али ал-Салем и Ахмад ал-Џабер во Кувајт, како и базата Шеик Иса во Бахреин

Иран соопшти дека се погодени 18 американски воени цели во Кувајт и Бахреин - Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) соопшти дека меѓу целите биле базите Али ал-Салем и Ахмад ал-Џабер во Кувајт, како и базата Шеик Иса во Бахреин

Иран утринава соопшти дека 18 големи американски воени цели во Кувајт и Бахреин биле нападнати, во време на брза ескалација на тензиите во регионот, јавува Анадолу.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) соопшти дека меѓу целите биле базите Али ал-Салем и Ахмад ал-Џабер во Кувајт, како и базата Шеик Иса во Бахреин.

Иранската армија соопшти дека цел на нападите биле системите „Патриот“ и комуникациските објекти што ѝ припаѓаат на Петтата флота на САД во Бахреин.

Исто така, беше соопштено дека биле лансирани дронови-камикази кон Петтата флота на САД, како одговор на она што го опишаа како американски напади врз Јужен Иран.

Армијата додаде дека иранските сили се подготвени да се соочат со непријателот „до последниот здив“ и нема да се повлечат додека тој не биде казнет.

Овие случувања доаѓаат во време на ескалација на тензиите по американските напади врз Јужен Иран и последователните ирански напади насочени кон американските воени капацитети во регионот.