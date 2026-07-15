- Американските напади беа насочени кон три локации во југозападниот ирански град Бушер утрово, без пријавени повредени, изјави гувернерката на покраината

Иран соопшти дека повеќе од 30 цивили се убиени во неодамнешните напади на југот од земјата - Американските напади беа насочени кон три локации во југозападниот ирански град Бушер утрово, без пријавени повредени, изјави гувернерката на покраината

Повеќе од 30 цивили се убиени во неодамнешните напади врз Јужен Иран, соопшти денес портпаролката на Владата, Фатиме Мохаџерани, пренесува Анадолу.

„Во неодамнешните напади врз јужниот дел од земјата повеќе од 30 цивили ги загубија животите“, истакна Мохаџерани во објавата на американската платформа за социјални медиуми X.

Таа не прецизираше каде се случиле нападите ниту даде дополнителни детали за жртвите.

Американските напади беа насочени кон три локации во југозападниот ирански град Бушер утрово, без пријавени повредени, изјави гувернерката на покраината, објави новинската агенција Фарс.

Претходно вчера американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека нападите врз Иран ќе продолжат и ќе се интензивираат во наредните денови, предупредувајќи дека следната недела САД ќе почнат да целат на електраните и мостовите во земјата доколку Техеран не се врати на преговарачката маса.

Тензиите меѓу САД и Иран ескалираа во последните денови околу Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, насочен кон прекин на конфликтот и постигнување траен мировен договор.