- САД ги интензивираа нападите врз Иран од минатата недела, а Техеран одговори со напади насочени кон објекти и бази за кои вели дека американската војска ги користи во неколку земји низ регионот.

Иран соопшти дека извршил напади со беспилотни летала врз американски бази во Јордан и Бахреин - САД ги интензивираа нападите врз Иран од минатата недела, а Техеран одговори со напади насочени кон објекти и бази за кои вели дека американската војска ги користи во неколку земји низ регионот.

Иранската армија денес соопшти дека започнала нов бран напади со беспилотни летала насочени кон американските воени капацитети во американската база Ал-Азрак во Јордан и базата Шеик Иса во Бахреин, јави државната медиумска агенција, пренесува Анадолу.

Државниот ирански сервис ИРИБ извести дека операцијата започнала утринава и нападната е американската воена инфраструктура во двете бази.

Според известувањата, иранските сили ги погодиле „објектите за сместување и социјална грижа“, како и „местата за складирање опрема што ги користи американската војска“ во американската база Ал-Азрак во Јордан.

Беспилотните летала, исто така, ги нападнале „магацините за голема опрема и работилниците за тешко одржување и поправка на летала“ во американската база Шеик Иса во Бахреин, соопшти армијата.

Нема коментар од Јордан или Бахреин.

Пријавените напади се случија еден ден откако Иран соопшти дека извршил ракетни напади врз воени цели поврзани со САД во Јордан и Бахреин.

Јорданските власти соопштија дека нивните системи за противвоздушна одбрана пресретнале и уништиле неколку ирански ракети и беспилотни летала што влегле во воздушниот простор на кралството, а војската на Бахреин соопшти дека пресретнала и спречила неколку ирански воздушни напади, при што сирените за воздушен напади се огласиле низ целата земја.

САД ги интензивираа нападите врз Иран од минатата недела, а Техеран одговори со напади насочени кон објекти и бази за кои вели дека американската војска ги користи во неколку земји низ регионот.