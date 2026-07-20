- „Додека нашите вооружени сили реагираат цврсто и решително на изворот на американската агресија, дипломатијата е целосно свесна на своите должности и не штеди никакви напори во нивното исполнување“

Иран соопшти дека добил предлози од медијаторите за деескалација со САД, останува посветен на дипломатијата - „Додека нашите вооружени сили реагираат цврсто и решително на изворот на американската агресија, дипломатијата е целосно свесна на своите должности и не штеди никакви напори во нивното исполнување“

Иран денес соопшти дека добил предлози од медијаторите насочени кон деескалација на тензиите и ги разгледува, потврдувајќи ја својата посветеност на дипломатијата во период на размена на оган меѓу Вашингтон и Техеран, пренесува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Бакаи, за време на брифингот за медиумите изјави дека медијаторите работат на спречување на натамошна ескалација и дека му ги пренеле предлозите на Техеран.

„Ги добивме предлозите преку медијаторите, но во оваа фаза нема да дискутираме за деталите“, рече Бакаи во коментарите што ги пренесе државниот сервис ИРИБ.

Тој рече дека дипломатскиот кор на Иран продолжува да ги извршува своите одговорности заедно со вооружените сили на земјата.

„Додека нашите вооружени сили реагираат цврсто и решително на изворот на американската агресија, дипломатијата е целосно свесна на своите должности и не штеди никакви напори во нивното исполнување“, рече тој.

Бакаи додаде дека иранските дипломати „нема да ја напуштат својата должност“, исто како што вооружените сили на земјата „нема да ја занемарат својата должност да ја бранат татковината“.

Исто така, тој рече дека Иран е решен, во соработка со Оман, да ги преземе потребните мерки „за целосно да го заштити својот суверенитет и да спречи какви било безбедносни закани во Ормускиот Теснец“.

Бакеи го отфрли тврдењето на американскиот претседател Доналд Трамп дека Иран ослободил американски државјанин претходно приведен под обвинение за шпионажа.

Повторувајќи ја претходната изјава на иранското судство, тој рече дека ниеден американски затвореник што одговара на описот на Трамп не е ослободен од ирански затвор.

„Дотичниот поединец не е затвореник и не е обвинет за шпионажа“, рече Бакеи.

Минатата недела Трамп кажа дека Иран ослободил американска државјанка за која рече дека била „неправилно приведена“ во декември 2024 година.

„Таа сега е безбедно надвор од Иран и во добра состојба. Соединетите Американски Држави го ценат овој гест на добра волја од страна на Иран“, рече тој на неговата платформа Truth Social.

​​​​​​​Иранските изјави доаѓаат во време на континуирани воени напади меѓу Иран и САД и покрај меморандумот за разбирање потпишан минатиот месец со посредство на Пакистан за ставање крај на нивниот конфликт и постигнување траен мировен договор. Сепак, тензиите повторно ескалираа минатата недела за Ормускиот Теснец.