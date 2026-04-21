Иран предупредува на посилен одговор доколку се соочи со нови напади - Не сакаме да се соочиме со нови напади, но ако дојде до такви напади, сигурно ќе одговориме посилно од претходно“

Иран не бара нови напади, но ќе одговори „посилно од претходно“ доколку повторно биде цел, изјави владината портпаролка Фатеме Мохаџерани во интервју за државната новинска агенција ИРНА, пренесува Анадолу.

„Не сакаме да се соочиме со нови напади, но ако дојде до такви напади, сигурно ќе одговориме посилно од претходно“, изјави таа.

Мохаџерани нагласи дека Иран истовремено спроведува дипломатски и одбранбени стратегии, посочувајќи дека и двата пристапа имаат цел заштита на националниот суверенитет и достоинство.

Таа додаде дека иранските одбранбени сили се во состојба на целосна подготвеност, опишувајќи ја стратегијата на земјата како „преговарање додека сме подготвени“, со што се истакнува подготвеноста и на дипломатски и на воен план.

Портпаролката изрази доверба во преговарачкиот тим на Иран, наведувајќи дека тој комбинира искуство од терен со дипломатска експертиза и нема да прави компромиси по прашањата од национален интерес.

Таа додаде дека Владата целосно ги поддржува одлуките и резултатите од работата на преговарачкиот тим.

Тензиите во регионот ескалираа откако САД и Израел на 28 февруари извршија заеднички напади врз Иран. Како одговор на тоа, Техеран изврши одмазднички напади врз Израел и други регионални земји каде што се наоѓаат американски воени бази.

Пакистан беше домаќин на првата рунда мировни преговори на 11 април откако посредуваше во постигнувањето двонеделниот прекин на огнот на 8 април, кој треба да заврши утре.

Втора рунда преговори се очекува оваа недела, исто така, во Исламабад.