- Иранската армија нагласува дека претходно денес целела кон собирните центри за американските сили во воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин

Иран порача дека сите американски бази во регионот се „легитимни цели“ ако продолжи прекршувањето на прекинот на огнот - Иранската армија нагласува дека претходно денес целела кон собирните центри за американските сили во воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин

Иранската војска денес соопшти дека сите американски бази низ регионот ќе станат „легитимни цели“ за нивните беспилотни летала доколку Вашингтон продолжи да го прекршува договорот за прекин на огнот, објавија иранските државни медиуми, пренесува Анадолу.

Во соопштението пренесено од државниот сервис ИРИБ, армијата нагласува дека претходно денес целела кон собирните центри за американските сили во воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин.

Армијата соопшти дека нападот е извршен како одговор на „непријателската агресија на САД врз воените и цивилните области во јужниот дел на земјата“ и прекршувањата на 14 члена од договорот за прекин на огнот.

„Последиците од постојаното и очигледно прекршување на прекинот на огнот со криминална Америка - сите американски бази во регионот ќе бидат легитимни цели за беспилотните летала на армијата“, се вели во соопштението.

Претходно Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран соопшти дека започнал операција со ракети и беспилотни летала насочена кон 85 американски воени локации, вклучително и пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин и воздухопловната база Али ал-Салем во Кувајт, објави полудржавната новинска агенција Тесним.

Министерството за одбрана на Кувајт соопшти дека денес неговата противвоздушна одбрана пресретнала ракети и беспилотни летала, а во Бахреин се огласиле сирени за воздушен напад.

Во меѓувреме, американската војска соопшти дека извршила нова рунда напади врз Иран, погодувајќи повеќе од 80 цели како одговор на најновите ирански напади врз комерцијални бродови што минуваат низ Ормускиот Теснец.

Нападите се спроведени „како непосреден одговор на нападите на Иран врз комерцијални бродови што пловаат низ Ормускиот Теснец“, се вели во соопштението на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ).